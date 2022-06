PayPal, arriva Pay Monthly: rate fino a 24 mesi per gli acquisti più importanti

PayPal presto consentirà di dilazionare i pagamenti fino ad un massimo di 24 mesi. Oggi in Italia offre già la possibilità di dividere gli acquisti in tre rate.

PayPal presto consentirà di dilazionare i pagamenti fino ad un massimo di 24 mesi. Di recente – sulla falsa riga di quanto già offerto da Amazon – PayPal ha iniziato ad offrire la possibilità di divedere i pagamenti in tre rate, senza interessi.

Questo genere di servizi sono sempre più comuni per le aziende fintech. La formula si chiama ‘Buy now pay later‘ e in Asia è già molto popolare da diverso tempo. Anche Apple, di recente, ha introdotto un servizio simile, che si chiama Apple Pay Later. Alle aziende queste soluzioni convengono per un semplice motivo: incentivano i consumatori a spendere di più, acquistando beni e servizi che normalmente sarebbero fuori dalla loro portata, o che comunque in assenza della rateizzazione valuterebbero con maggiore prudenza.

Non più solo tre rate. Il nuovo servizio Pay Monthly consente di dividere anche gli importi più grandi, in modo da facilitare l’acquisto di prodotti costosi, come televisori e computer. Pay Monthly, che è offerto in collaborazione con Web Bank, garantisce la possibilità di divedere l’importo in 6, 12 o 24 rate.

Per il momento la nuova offerta è attiva esclusivamente negli Stati Uniti d’America, ma nessuna paura: anche la possibilità di dividere gli importi in tre rate inizialmente non era stata presentata in Italia, salvo arrivare anche da noi a distanza di qualche mese.

Pay Monthly sarà disponibile per tutti gli acquisti con importo compreso tra 199 e 10.000 dollari. La prima rata si paga a 30 giorni di distanza dall’operazione di acquisto. In questo caso sono previste delle commissioni, il TAEG viene calcolato in base al rischio, con una forbice compresa tra lo 0% e il 29,99%.

All’estero PayPal sta diventando sempre più simile ad una super-app, con una pluralità di servizi finanziari offerti in un unico spazio. Negli USA e in UK è possibile effettuare transazioni in criptovalute: