Offerte Amazon: LEGO Sonic the Hedgehog disponibile al prezzo più basso di sempre

Il set LEGO Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone è in offerta su Amazon con uno sconto del 20%. Si tratta del prezzo più basso di sempre.

LEGO Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. L’intero set è disponibile al prezzo di 55,99 euro al posto di 69,99. Si tratta di uno sconto del 20% che vi permette di risparmiare più di 15 euro sul prezzo di listino. Di seguito il link per acquistarlo:

Compralo su Amazon.it

Questo meraviglioso set di 1.125 pezzi rende omaggio all’iconico porcospino blu, offrendo un’esperienza di costruzione divertente e coinvolgente. Il set, infatti, riproduce fedelmente la Green Hill Zone, il famoso livello contenuto nel primo capitolo della serie Sonic, rilasciato nel 1991 su SEGA Mega Drive.

Al suo interno oltre alle minifigure di Sonic the Hedgehog e di Dr.Eggman e dell’Eggmobile, troviamo tutte le principali caratteristiche del livello come il giro della morte, gli anelli, gli Smeraldi del Caos, la molla per i Super Sonic Jump e molto altro ancora. Il set, infine, include un espositore e un’opuscolo con tutte le informazioni sul gioco.

Insomma, se avete messo gli occhi su questo gioiellino, questa è un’occasione davvero da non perdere per riuscire ad appropriarsi di questo splendido set, rilasciato a gennaio di quest’anno.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.