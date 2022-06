Crisis Core: Final Fanatasy VII remastered sarà annunciato stasera? Spunta un indizio

Nei giorni scorsi, il noto lekaer The Snitch ha pubblicato su Twitter un’immagine legata a Final Fantasy VII, suggerendo che siano in arrivo grosse novità in occasione dell’evento di Square Enix di stasera che vi ricordiamo verrà trasmesso a mezzanotte in punto. L’ipotesi più accreditata è che l’annuncio suggerito dal leaker abbia a che fare con l’arrivo di una remastered di Cris Core: Final Fantasy VII, lo spin-off prequel dell’amatissimo capitolo di Square Enix che racconta le avventure di Zack Fair, uscito su PSP.

Il tweet pubblicato da The Snitcher, che vi riportiamo qui sotto, include un’immagine che mostra la sequenza finale di Final Fantasy VII Remake. Nell’immagine in questione figura Zack che trascina Cloud, mentre sullo sfondo vediamo Aerith. Inoltre, il tweet include quattro quadrati colorati che indicano molto probabilmente le varie piattaforme: PlayStation, Xbox, Switch e Steam.

La possibilità che questa sera venga annunciata una remastered o un remake di Cris Core in realtà è molto concreta, visto e considerato che in passato Hajime Tabata, director di FF XV e Cris Core, aveva parlato della possibilità che avremmo potuto rivedere lo spin-off solo dopo la pubblicazione del remake di Final Fantasy VII.

Vi ricordiamo che The Snitch si è dimostrato nelle ultime settimane come un leaker estremamente affidabile, anticipando correttamente molti degli annunci della Summer Game Fest ad iniziare dalla data d’uscita di The Last of Us: Part 1 fino ad arrivare all’approdo su Xbox Game Pass al Day One di Silksong.

Ovviamente, queste al momento restano pure e semplici speculazioni. Per scoprire di quale annuncio si tratta, non ci resta che attendere l’evento di stasera.