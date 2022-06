Amazon Prime Day 2022: in arrivo una valanga di sconti e offerte

Dalla mezzanotte del 12 luglio al 13 luglio, sarà possibile recarsi sulla piattaforma di Amazon per accedere a una marea di sconti grazie al proprio abbonamento Prime, visto che su tratta delle date in cui sarà presente l’Amazon Prime Day 2022, come confermato in via ufficiale da parte della compagnia. Parliamo della storica ricorrenza in cui gli abbonati hanno accesso a sconti ed offerte esclusive da non lasciarsi scappare.

Ecco tutte le novità che si presenteranno a partire dalla giornata del 21 giugno per i clienti Amazon Prime:

Amazon Fresh : 5€ di sconto in seguito all’acquisto di 5 prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia

: 5€ di sconto in seguito all’acquisto di 5 prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia Amazon Music Unlimited : sarà possibile provare per la prima volta Amazon Music Unlimited con 4 mesi senza costi aggiuntivi

: sarà possibile provare per la prima volta Amazon Music Unlimited con 4 mesi senza costi aggiuntivi Audible : si avrà modo di provare Audible per la prima volta iscrivendosi per 2,95€ al mese per 6 mesi al posto di 9,99€

: si avrà modo di provare Audible per la prima volta iscrivendosi per 2,95€ al mese per 6 mesi al posto di 9,99€ Kindle Unlimited: risulterà possibile usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€

Dall’1 luglio si potrà invece risparmiare fino al 40% sul router eero mesh WiFi di Amazon, mentre dall’8 luglio di presenteranno offerte con sconti fino al 60% per i dispositivi Amazon Echo Dot (3ª e 4ª generazione), Echo Show 5 (2ª generazione), Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e molti altri.

È possibile accedere alla pagina ufficiale con tutte le novità attraverso questo link.

Jamil Ghani, vice presidente di Amazon Prime, ha dichiarato in merito ai nuovi Prime Day:

Con le piccole e medie imprese e i brand nazionali che i nostri clienti amano e di cui si fidano, siamo entusiasti di garantire le nostre migliori offerte Prime Day a un numero ancora maggiore di clienti in tutto il mondo. Quest’anno sarà ancora più semplice per i clienti Amazon Prime trovare le migliori offerte grazie ai consigli personalizzati e ai promemoria di Alexa. Non è mai stato così facile per i clienti Amazon Prime fare acquisti, risparmiare e sfruttare al meglio il Prime Day.

