WhatsApp: arrivano le reazioni ai messaggi in beta anche su Windows

Dopo tanta attesa finalmente ci siamo. È da molto che gli utenti richiedono un modo per esprimersi meglio, per dialogare meglio ed esternare le proprio emozioni durante le loro conversazioni, ma anche per rendere più semplici le cose ed essere più rapidi e sbrigativo durante le loro conversazioni su WhatsApp con amici e parenti. Come ormai funziona per quasi tutti i social, le reazioni ai commenti erano una cosa davvero utile ed importante da aggiungere come funzionalità all’app di messaggistica più famosa del mondo, e finalmente questa operazione tanto attesa è stata portata a termine anche su desktop. Vediamo nel dettagli come funziona.

Un’altra importante funzionalità per l’app beta di WhatsApp da Microsoft Store è finalmente disponibile. Dopo aver rilasciato gli album automatici con l’aggiornamento precedente, WhatsApp sta ora fornendo finalmente la possibilità di reagire ai messaggi dopo aver installato l’ultimo aggiornamento dell’app beta dal Microsoft Store. Comunichiamo che essendo ancora in beta, si potranno chiaramente presentare dei bug, ma sembra che il team interno di WhatsApp abbia fatto un’ottimo lavoro.

La funzionalità sembra molto simile a quella implementata su WhatsApp Desktop beta: c’è un pulsante di reazione laterale che richiama una barra delle reazioni, dove sono disponibili 6 reazioni: mi piace, cuore, risata, sorriso, tristezza, e grazie, che sono circa le più classiche dei social network più famosi, ma anche le più essenziali per velocizzare e rendere più smart le conversazioni con parenti e amici. È anche possibile vedere chi ha reagito a un messaggio toccando l’icona della reazione nella parte inferiore del fumetto della chat.

Inoltre, questo aggiornamento porta alcune altre modifiche e funzionalità: è finalmente disponibile la possibilità di aggiungere fino a 512 persone ai gruppi, questa funzionalità è stata rilasciata a tutti la scorsa settimana e arriverà agli utenti beta di Windows dopo aver installato l’ultimo aggiornamento questa settimana. La funzionalità per rispondere ai messaggi è disponibile dopo l’installazione dell’aggiornamento 2.2223.11.70 tramite il Microsoft Store.