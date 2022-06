Starfield: la main quest durerà 30-40 ore

Sono tantissimi i dettagli che stanno emergendo in queste ore su Starfield, il nuovo attesissimo RPG sci-fi di Bethesda. Todd Howard ha rivelato ai microfoni di IGN che il gioco sarà il 20% più longevo rispetto agli altri titoli della software house e che terrà impegnati i giocatori per un periodo compreso tra le 30 e le 40 ore per il solo completamento della main quest.

La durata aggiuntiva è da attribuire, ha sottolineato Howard, alla presenza di più missioni principali. Ovviamente, in Starfield, ci sarà così tanto da fare che il giocatore sarà impegnato in centinaia di ore tra il completamento delle missioni secondarie, l’esplorazione di più di 1000 pianeti, le attività di creazione e personalizzazione della propria nave spaziale e tanto altro ancora.

Howard ha poi aggiunto che riconosce che i fan amano giocare ai loro titoli per molto e molto tempo poiché c’è sempre tanto da fare e da esplorare. Una possibilità che verrà ampliata ancora di più in Starfield con l’arrivo di contenuti extra post-lancio.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, in Starfield ci saranno oltre 1000 pianeti da esplorare e 200 linee di dialogo. Il gioco includerà inoltre uno strutturato editor per i personaggi, che promette un’ampia libertà assoluta nella personalizzazione del nostro protagonista, con uno stratificato sistema di abilità e altre tecnologie da sviluppare.

Restando in tema, Todd Howard ha recentemente confermato che Fallout 5 si farà, ma dopo l’arrivo di Starfield e The Elder Scrolls 6.

