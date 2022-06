Smart #1 Launch Edition già sold out in Italia, l’edizione speciale è andata a ruba in una settimana

Il mercato italiano premia il primo SUV elettrico di Smart. Un progetto atipico e per molti versi coraggioso, che ha ottenuto l’approvazione dei consumatori. In Italia la Smart #1 Launch Edition, edizione limitata celebrativa del lancio del veicolo, è già andata esaurita.

Smart ha realizzato 1.000 Smart #1 per il mercato europeo, di queste 150 erano dedicate al nostro paese. Ebbene, dopo un primo giro promozionale nelle concessionarie Smart e Mercedes, il produttore di ordini ne ha ricevuti 173. Qualche cliente, purtroppo, rimarrà con il proverbiale cerino in mano.

A fare fede sarà il pagamento finale, previsto per settembre. Per il momento si tratta di prenotazioni non vincolanti. Smart ha registrato il soldout dell’edizione speciale in appena una settimana.

Smart ha già promesso che i primi clienti a ricevere la Smart #1 saranno proprio quelli che hanno prenotato una Launch Edition, per cui è stata organizzata una corsia preferenziale. Le prime consegne sono attese per gennaio del 2023.

Gli slot di prenotazioni della launch edition sono andati sold out nel giro di una settimana, lasciando ai nostri agenti anche una significativa ‘wish list’ di ulteriori, potenziali clienti a cui siamo grati e per i quali avremo tutte le attenzioni in fase di lancio. 173 front runner che hanno visto la vettura unicamente attraverso i media e ci hanno scelto sulla fiducia. smart è un marchio che negli ultimi 24 anni ha conquistato giorno per giorno la propria reputazione fatta di innovazione, sostenibilità e uno stile unico nel mercato premium. Con smart #1 raccogliamo la fiducia dello smartista di sempre e vogliamo conquistare la fiducia di chi non lo è ancora.

Circa 6 prenotazioni su 4 provengono da persone che erano già state clienti Smart in passato, segno dell’ottima capacità di fidelizzazione del brand.