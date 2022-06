OnePlus 10/10T: spuntano le specifiche con nuove immagini

Tramite una fuga di notizie, veniamo a conoscenza delle specifiche e dei render ufficiali dello smartphone OnePlus 10 (o 10T). Secondo Yogesh Brar, leaker di leaker residente di MySmartPrice, OnePlus 10/10T verrà rilasciato senza il marchio della fotocamera Hasselblad. Il design, tuttavia, ricorda abbastanza il OnePlus 10 Pro che si aggira da tempo negli Stati Uniti, in particolare il grande vetro quadrato della fotocamera che si incastra e fonde perfettamente con la cornice sul lato destro.

Il set di fotocamere sarebbe composto da tre moduli: una fotocamera principale da 50 MP con un’apertura f/1.8 che utilizza il sensore Sony IMX766, una fotocamera ultrawide da 8 MP e una macro cam da 2 MP. Purtroppo non vi è nessuna fotocamera con zoom, ma anche in questo caso OnePlus ha dovuto distinguere in qualche modo il membro più conveniente della sua serie 10.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche di OnePlus 10T, includono l’eccellente pannello HDR da 6,7 pollici a 120 Hz che Oppo e OnePlus utilizzano da un po’ e che in genere è tra i migliori display in assoluto in questa fascia di prezzo. Questi schermi di solito offrono una frequenza di aggiornamento dinamica, così come una rappresentazione dei colori praticamente perfetta.

Il successivo dettaglio è la presenza dell’ultimo chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che offre più potenza rispetto alla versione base. Il telefono dovrebbe arrivare nelle consuete configurazioni di 8 GB/12 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB/256 GB di memoria UFS 3.1. Pare che includerà l’incredibile caricabatterie rapido da 150 W in grado di caricare completamente la batteria da 4800mAh in pochi minuti.

Secondo Yogesh, il dispositivo sarà messo in produzione in serie a luglio, il che significa che il rilascio di OnePlus 10T potrebbe avvenire già il mese prossimo. Per quanto riguarda il prezzo di OnePlus 10T, non abbiamo ancora informazioni a riguardo, ma visto e considerata l’assenza della fotocamera zoom, dovremo essere sulla soglia degli 800$, considerando che il suo predecessore veniva venduto ad un prezzo di $729.