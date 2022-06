Nuovo iPad da 14 pollici in arrivo senza display ProMotion?

Continuano a emergere report per quel che concerne quelli che saranno i prossimi iPad realizzati da parte di Apple, compagnia che dovrebbe avere modo di lanciare sul mercato dei nuovi dispositivi tablet nel giro di qualche tempo con schermi da 14,1 pollici. Il noto analista Ross Young ha avuto modo di fornire in anticipo delle novità per quel che concerne i display in questione, parlando di come potrebbe non trattarsi di iPad Pro ma diversioni base.

Stando a un Tweet, i device in questione non si presenteranno con schermi di tipo mini-LED com’era stato suggerito solamente qualche tempo a dietro, e potrebbe addirittura non risultare presente la tecnologia ProMotion di Apple. Stando a ciò, i device non offrirebbero refresh rate sopra i 60 Hz, oppure si potrebbe comunque trattare di cifre maggiormente elevate, con gli stessi che tuttavia non potrebbero variare in tempo reale la propria frequenza di aggiornamento per risparmiare energia e potenza.

A quanto pare, i gioiellini potrebbero venire lanciati nel giro di solamente qualche mese, con Apple che nello specifico starebbe valutando come possibile finestra di lancio per questi iPad base l’inizio del 2023. Va comunque sottolineato che al momento si tratta di informazioni non confermate e che all’effettivo la compagnia non ha confermato in alcun modo il tutto, e potrebbe anzi trovarsi nel giro di qualche tempo a smentire quanto anticipato dall’analista.

Per quel che riguarda l’iPad Pro da 11 pollici, sembra che il mini-LED non verrà comunque inserito, e che vedremo delle versioni revisionate del modello in questione di quello da 12,9 pollici con chip M2 all’interno nel giro di solamente qualche tempo. Non resta che attendere quindi novità da parte del colosso di Cupertino, con il nuovo iPad che supporterà anche forse il 5G, come approfondito in questo articolo.