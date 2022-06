WhatsApp: il passaggio da Android a iOS sarà più facile

Ora, grazie alla funzione "Sposta su iOS" sarà più semplice trasferire la cronologia chat da un dispositivo all'altro, come di recente confermato in via ufficiale.

Da oggi è in beta una nuova funzione di WhatsApp che finalmente fa svanire la paura di perdere tutta la cronologia chat, file ecc… derivante come conseguenza dal passaggio tra Android ed iOS. Infatti, la nuova funzione, o meglio il nuovo pulsante in app, si chiama “Sposta su iOS”.

Per trasferire i tuoi file, è consigliato prestare attenzione alla pagina di trasferimento di app e dati durante la configurazione del proprio iPhone. Dopo aver selezionato l’opzione “Sposta dati da Android“, il nuovo dispositivo creerà una connessione peer-to-peer con il precedente Android, qui puoi scegliere quali app, file, contatti e altro salvare sull’iPhone.

Quando si seleziona WhatsApp, verrà chiesto automaticamente tramite una notifica push, di dare il permesso di spostare i dati. A seconda della quantità di contenuti che si possiede, ci vorrà del tempo per impacchettare tutto per trasferirlo sullo smarphone di casa Apple. Verrà precaricata anche l’icona di WhatsApp sulla home page in modo che basti semplicemente toccarla per terminare l’installazione sul nuovo iPhone, invece di dover passare attraverso l’App Store.

Bisognerà autenticarsi su WhatsApp quando lo si apre per la prima volta in iOS prima che i dati vengano decrittografati, ma una volta fatto si dovrebbe poter visualizzare tutte le chat trasferite in modo sicuro nel nuovo dispositivo. Una volta completata la migrazione, si può anche scegliere di eseguire il backup delle chat di WhatsApp su iCloud Drive per semplificare l’aggiornamento ai nuovi iPhone.

Il processo “Passa a iOS’ esaminerà anche le app sul telefono Android e vedrà se esistono sull’App Store di Apple. In tal caso, le icone appariranno sulla schermata iniziale del tuo nuovo iPhone e basterà toccarle per completare il download. Questa funzione è disponibile per tutti coloro che utilizzano Android 5 e versioni successive, nonché iOS 15.5 in poi.