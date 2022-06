Vittorio Sgarbi parlerà di NFT assieme a Binance Italia

Sorpresa, Binance questo pomeriggio ha un ospite d’eccezione. Il più grande exchange di criptovalute al mondo tiene ciclicamente alcune conferenze virtuali con diverse personalità del mondo tech. Questa volta però l’ospite d’onore è stato pescato da altri lidi.

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi è stato invitato a parlare del mondo degli NFT. L’evento è fissato per oggi e potrà essere seguito sulle pagine social ufficiali di Binance Italia. Assieme a Vittorio Sgarbi sarà presente anche Lucia Quaglia, community manager di Binance Italia.

Binance ha oltre 90 milioni di iscritti in tutto il mondo e offre soprattutto un servizio di exchange di criptovalute. Recentemente ha anche aperto un marketplace dedicato ai collezionabili digitali.

L’evento con Vittorio Sgarbi si terrà oggi, 14 giugno, alle ore 16:00. Per seguirlo basterà collegarsi alla pagina Instagram ufficiale di Binance Italia.

Non è un bel momento per gli NFT e, più in generale, per il mercato delle criptovalute. Nella giornata di ieri le principali criptovalute – a partire dal Bitcoin – sono crollate a picco, anche se oggi si intravedono già alcuni segnali di timida ripresa. Ad inizio maggio un rapporto del WSJ aveva messo sotto la lente d’ingrandimento il mercato degli NFT. I risultati dello studio non sono incoraggianti.