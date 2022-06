The Old Guard 2: iniziate le riprese, Charlize Theron cambia look per il film

Le riprese di The Old Guard 2 sono appena iniziate, e Charlize Theron ha sfoggiato il suo nuovo look per il film.

Le riprese di The Old Guard 2 sono appena iniziate, ed a mostrare la prima immagine dal set è stata la regista Victoria Mahoney, che ha confermato attraverso un post sui social l’inizio dei lavori del lungometraggio con Charlize Theron. Proprio l’attrice qualche giorno fa ha mostrato un nuovo look, che verrà utilizzato proprio per le riprese di The Old Guard 2.

Ecco il post che sancisce l’inizio delle riprese di The Old Guard 2.

Mentre qui sotto potete vedere alcuni filmati che mostrano Charlize Theron sfoggiare il suo nuovo look al 15esimo anniversario del suo Charlize Theron Africa Outreach Project, con un mullet ed i capelli neri, che verranno utilizzati per definire il suo personaggio in questo sequel di The Old Guard.

Nothing says #gaypride like Charlize Theron shouting out @eurekaohara while praising Bryce Dallas Howard’s work in Jurassic for being a badass in heels. “We can do a lot of things in heels.” pic.twitter.com/jbcfixv7L9 — Chris Gardner (@chrissgardner) June 12, 2022

La stessa attrice ha dichiarato a riguardo:

Avevamo bisogno di un qualcosa che facesse comprendere come fosse passato del tempo, e perciò abbiamo utilizzato il vecchio mullet.

Uma Thurman ed Henry Golding sono i due nuovi membri del cast di The Old Guard 2, che si uniranno ai già presenti Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo, e Chiwetel Ejiofor. Greg Rucka ritornerà per scrivere la sceneggiatura, mentre Gina Prince-Bythewood non curerà più la regia, e verrà sostituita da Victoria Mahoney.

Il primo The Old Guard è diventato uno dei lungometraggi più popolari tra quelli proposti su Netflix, considerando che ha ottenuto 186 milioni di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni.