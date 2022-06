Stranger Things 4: le foto ufficiali della seconda parte della stagione

Finalmente possiamo dare un primo sguardo (senza spoiler!) agli ultimi due episodi di Stranger Things 4, in arrivo su Netflix il primo luglio dopo la breve pausa susseguita al lancio dei primi sette, lo scorso 27 maggio.

here’s looking at you, july 1st. pic.twitter.com/A4zEDjFhPV — Stranger Things (@Stranger_Things) June 14, 2022

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

