Squid Game: The Challenge, Netflix apre i casting per un “vero” game show

456 concorrenti, 4.56 milioni di dollari in palio: ecco che Netflix porta Squid Game nella realtà con una formula da reality game show, Squid Game: The Challenge.

Dopo aver infranto numerosi record con la serie originale di Squid Game e aver annunciato ufficialmente una seconda stagione, Netflix rilancia con un reality show a premi ispirato al serial, Squid Game: The Challenge, per il quale sono ora aperte le selezioni.

Le informazioni elargite dal teaser sono scarse: 456 concorrenti e 4,56 milioni di dollari in palio, con l’invito a visitare il sito ufficiale https://www.squidgamecasting.com/ per saperne di più. Sul sito abbiamo davanti tre scelte: casting statunitense, casting britannico e casting globale. Il primo requisito è essere in grado di parlare in inglese.

Ad ogni modo, chiaramente, il disclaimer mette subito le mani avanti: “La posta in gioco è alta, ma male che vada tornate a casa a mani vuote“… di certo non rischiate la vita come nella serie tv!

Per tentare di partecipare ai provini dovete compilare un form, allegare alcune foto, assicurare di avere almeno 21 anni ed essere disponibile a quattro settimane di riprese che si terranno a inizio 2023 (non è specificato in quale località). L’Italia è tra le nazioni papabili. Pensate di poter avere quel che serve?

