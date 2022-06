Squid Game 2: primo teaser poster della nuova serie Netflix

Squid Game 2 è realtà: Netflix ha pubblicato oggi il primo teaser poster della nuova stagione dello show dei record, divenuta cult in poche settimane. Nessuna data o dettaglio nella locandina o nel post allegato, ma l’hype rimane comunque alto. Per vedere anche la versione motion poster, cliccate qui.

Il creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, al momento, sta lavorando a un nuovo progetto intitolato Killing Old People Club, ma continua a tenere in caldo anche lo sviluppo di Squid Game 2: sembra che la seconda stagione arriverà difatti su Netflix entro la fine del 2024.

Riguardo alla nuova stagione di Squid Game, Hwang Dong-hyuk ha precedentemente affermato:

Ci saranno nuovi grandi giochi, posso dire solo questo. Sto ancora facendo un po’ di brainstorming per collegare tutte le idee per la seconda stagione. Non ho ancora iniziato a scrivere gli episodi.

Un nuovo messaggio ufficiale recita:

Ci sono voluti dodici anni per dar vita a Squid Game lo scorso anno, ma sono bastati dodici giorni per farne la serie Netflix più popolare di sempre. In qualità di sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game rendo omaggio ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e apprezzato la nostra serie.

E ora Gi-hun sta tornando, assieme a Front Man.

È in arrivo la seconda stagione.

Potrebbe riapparire l’uomo in giacca e cravatta con i ddakji.

Inoltre ci sarà Cheol-su, il fidanzato di Young-hee.

Continua a seguirci per un nuovo turno di gioco.

Questa la sinossi della serie, uscita lo scorso settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

