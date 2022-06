One-Punch Man: Justin Lin sarà il regista del film live-action

Il regista Justin Lin è stato scelto da Sony Pictures per dirigere il film su One-Punch Man.

14—Giu—2022 / 12:14 AM

Dopo aver lasciato la regia del decimo capitolo di Fast and Furious il regista Justin Lin ha trovato un nuovo progetto da curare: stiamo parlando dell’adattamento live-action di One-Punch Man.

Oltre a Justin Lin all’adattamento si sono già uniti Scott Rosenberg e Jeff Pinkner che faranno da sceneggiatori. I due hanno già lavorato a Jumanji: The Next Leved ed a Venom.

Justin Lin, oltre a fare da regista al film live-action di One-Punch Man, sarà anche produttore al fianco di Avi Arad e Ari Arad dell’Arad Productions. I tre collaboreranno anche con Pinkner e Rosenberg per la scrittura della sceneggiatura. Secondo gli ultimi report sembra che Sony Pictures voglia iniziare con le riprese del lungometraggio entro la fine dell’anno, anche se ancora non è stato annunciato nessun nome per il cast.

One-Punch Man nasce come serie webcomic creata nel 2009, realizzata dal fumettista One. Successivamente a disegnarla è stato Yūsuke Murata. Nel 2012 la serie è stata pubblicata da Weekly Young Jump. Successivamente dal manga è nato un anime, anch’esso divenuto molto popolare.

Al centro della storia c’è la il personaggio di Saitama, un supereroe capace di battere ogni nemico con un solo pugno. Ma questo strapotere frusta il protagonista, a tal punto da spingerlo a ricercare un avversario degno del suo stesso valore.