Fast X: Justin Lin ha lasciato la regia per il rapporto difficile con Vin Diesel

Richard Johnson del NY Daily News avrebbe rivelato il motivo per cui Justin Lin ha lasciato la regia di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious, e la causa scatenante dell’abbandono sarebbero i rapporti difficili tra il filmmaker e Vin Diesel.

Secondo quanto riportato dal giornalista, Vin Diesel non è un personaggio semplice da trattare sul set, e Justin Lin lasciando la regia del film Fast X avrebbe rinunciato a qualcosa come 10 o 20 milioni di dollari. Le fonti con cui si è consultato Richard Johnson avrebbero dichiarato che Vin Diesel si “è presentato in ritardo sul set, fuori forma, e senza ricordare le battute”.

Bisognerà verificare se queste affermazioni verranno avvalorate da altre fonti, ma si vociferava già in precedenza del fatto che Vin Diesel fosse molto difficile da gestire sul set. Intanto per Fast X sarebbe stato scelto come nuovo regista Louis Leterrier.

Queste sono le dichiarazioni con cui Justin Lin ha lasciato la regia di Fast X: