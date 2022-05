Fast X: Louis Leterrier è stato scelto dalla Universal per la regia del film

La Universal Pictures avrebbe scelto Louis Leterrier come regista di Fast X, o Fast and Furious 10, il penultimo capitolo del franchise.

Secondo quanto riferito da Deadline, la Universal Pictures avrebbe scelto Louis Leterrier come regista che dirigerà Fast X, o Fast and Furious 10, dopo che Justin Lin ha lasciato la produzione del penultimo lungometraggio della saga con Vin Diesel protagonista.

Louis Leterrier ha già lavorato a film come Now you See Me, The Transporter e The Incredible Hulk, e l’approdo nel franchise di Fast and Furious con la regia di Fast X sarebbe il proseguimento di un percorso che ha portato il filmmaker a confrontarsi già con dei blockbuster.

La pausa forzata della produzione di Fast and Furious 10 sarebbe quindi pronta a concludersi. Le riprese di Fast X sono attualmente in corso a Londra. Justin Lin è comunque rimasto all’interno del lungometraggio in qualità di produttore. Lin e Dan Mazeau hanno scritto la sceneggiatura, che vede impegnati come altri produttori anche Vin Diesel, Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum e Samantha Vincent.

Queste sono le parole con cui Justin Lin ha dato l’addio alla regia di Fast and Furious 10: