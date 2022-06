Offerte Amazon: iPhone 13 Pro in sconto al minimo storico

La nuova offerta di Amazon permette di acquistare un iPhone 13 Pro al prezzo più basso che si sia mai visto sulla nota piattaforma di E-Commerce, con il dispositivo in questione che infatti è attualmente acquistabile per solamente un totale di solamente un totale 1.183,05€.

Parliamo di un device del colosso di Cupertino presente nella pagina ufficiale di Amazon assieme anche a tutti gli altri modelli, che però risulta disponibile a un prezzo così basso nella colorazione Grafite, con la possibilità di fruire della spedizione veloce e gratuita sfruttando il proprio abbonamento ad Amazon Prime.

Il gioiellino offre all’interno tecnologie di alto livello nel campo mobile grazie all’impegno che la compagnia ha usato per la realizzazione dei gioiellini di fascia alta in questione, con il SoC A15 Bionic presente nell’ultima serie e disponibile all’interno che non lascia alcun tipo di dubbio per le performance.

Non vi resta quindi che accedere alla pagina ufficiale del prodotto attraverso il link a cui potete accedere qui di seguito, grazie alla quale potete quindi acquistare il prezzo al minimo storico per un periodo di tempo limitato, prima che l’offerta finisca.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.