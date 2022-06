Spider-Man: Across the Spider-Verse, svelato il villain: sarà The Spot!

Svelato il super-cattivo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, atteso film animato Sony Pictures: sarà l'inafferrabile The Spot.

A quanto pare, il villain di Spider-Man: Across the Spider-Verse, secondo film della saga cinematografica animata di Miles Morales (dopo Spider-Man – Un nuovo universo e prima parte del dittico formato con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse) sarà The Spot, conosciuto nel nostro paese come Macchia nell’adattamento dei comics degli anni ’80 dell’Uomo Ragno, dove è nato come personaggio fumettistico. A doppiare il super-cattivo sarà l’attore Jason Schwartzman.

Meet The Spot, Miles Morales's most formidable foe yet. 🕳 Voiced by Jason Schwartzman, see him in action in Spider-Man: Across the #SpiderVerse, exclusively in movie theaters June 2, 2023. pic.twitter.com/1aAmMjMcpX — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) June 13, 2022

A svelarlo, la presentazione al Festival di Annecy odierna e un post social dell’account ufficiale del film, che mostra quello che sembra un artwork preparatorio che mostra bene i poteri del super-cattivo: il calcio sferrato da Miles, difatti, attraversa il corpo del supercriminale per colpire, per sbaglio, Spider-Gwen. Il superpotere di The Spot (al secolo, il Dottor Jonathan Ohnn) è quello di sfruttare i portali dimensionali disseminati sul suo corpo a suo piacimento, per sparire egli stesso o divenire parzialmente invulnerabile, o viaggiare in altre dimensioni. Nei fumetti è un personaggio dai poteri temibili ma decisamente male utilizzati, spesso ridicolizzato proprio per non saper sfruttare a dovere il suo terribile “dono”, ma c’è da dire che si tratta di un avversario perfetto per questa versione di Spider-Man.

