Paddington 3 s’intitolerà Paddington in Perù

Dopo che in In occasione del Giubileo di Platino è stato proposto un video con Paddington e la Regina Elisabetta, è stato rivelato il titolo di Paddignton 3 che si chiamerà “Paddington in Perù“. Inoltre è stato annunciato anche il nome del regista che sarà Dougal Wilson.

Dougal Wilson sostituirà come regista di Paddington 3 l’uscente Paul King, che ha già lavorato sui due capitolo precedenti, e che ora è impegnato su Wonka, il lungometraggio con protagonista Timothée Chalamet.

Il soggetto di Paddington 3 è stato scritto da Paul King, Simon Farnaby e Mark Burton su una sceneggiatura realizzata da Burton, Jon Foster, e James Lamont. King non tornerà per fare da regista al terzo capitolo, ma lavorerà al progetto come produttore esecutivo.

Il personaggio ideato da Michael Bond rimane, a tutti gli effetti, tra i più noti e significativi della cultura letteraria pop britannica moderna, divenuto ancor più noto al pubblico internazionale grazie ai due lungometraggi diretti da Paul King (entrambi attualmente disponibili su Netflix).

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un bizzarro, tenero e ingenuo orsetto proveniente dal Perù e in cerca di un nuovo futuro a Londra, dove verrà adottato dalla famiglia Brown. Indossa un cappotto blu e e un largo cappello rosso, al cui interno conserva sempre un panino alla marmellata di arance – di cui è ghiotto – per ogni evenienza.