Oltre l’infinito: Buzz e il viaggio verso Lightyear, trailer e poster italiano del documentario

A pochi giorni dall’uscita nelle sale del film Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz, Disney+ invita i fan a esplorare la storia di Buzz Lightyear e a dare un’occhiata in anteprima alla realizzazione del nuovissimo film. Oltre l’infinito: Buzz e il viaggio verso Lightyear, targato Pixar Animation Studios, esplora l’evoluzione di un’icona, ripercorrendo il percorso di Buzz Lightyear da giocattolo a eroe protagonista della nuova pellicola. Il documentario è ora disponibile su Disney+.

Con la partecipazione di registi, storyteller, artisti e membri del cast delle voci originali di Lightyear – La vera storia di Buzz, Oltre l’infinito: Buzz e il viaggio verso Lightyear,racconta come è stato realizzato il design originale dell’action-figure di Buzz e di come quel look sia stato trasformato anni dopo in un eroe umano. Il documentario analizza l’impatto culturale dello Space Ranger più famoso della galassia e il suo significato per i registi Pixar, e si interroga su cosa ci sia effettivamente oltre l’infinito. Diretto da Tony Kaplan, è prodotto da Sureena Mann.

Dal 15 giugno nelle sale italiane, Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger in un’avventura intergalattica. Il film è diretto da Angus MacLane (co-regista di Alla Ricerca di Dory) ed è prodotto da Galyn Susman (Toy Story: Tutto un altro mondo).

