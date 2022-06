Knives Out 2: il titolo del nuovo film sarà Glass Onion, ecco il teaser

Rian Johnson ha rivelato il titolo di Knives Out 2, il secondo capitolo della saga noir con protagonista Daniel Craig. Il regista ha rivelato attraverso un teaser trailer il titolo del lungometraggio che sarà Glass Onion.

Ecco il primissimo teaser di Knives Out 2.

Benoit Blanc’s next case, the follow up to Knives Out, is called GLASS ONION. pic.twitter.com/6Zo0g1VX11 — Rian Johnson (@rianjohnson) June 13, 2022

Non sappiamo se il titolo ha un qualche riferimento alla canzone dei Beatles del 1968 che porta lo stesso nome.

Dopo che si sono concluse le riprese di Knives Out 2 è stato stabilito che il lungometraggio di Rian Johnson arriverà nei cinema e sulla piattaforma streaming Netflix durante l’autunno di quest’anno. Inoltre sembra che il film farà anche un passaggio nei festival.

L’investimento di Netflix su Knives Out 2 è stato anche piuttosto importante, considerando i 450 milioni messi per l’acquisizione del secondo e del terzo capitolo della saga. Le riprese di Knives Out 2 si sono concluse lo scorso settembre.

In Knives Out 2 ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.