HTC presenterà uno smartphone ‘per il metaverso’, verrà presentato a fine giugno

HTC torna sul mercato con un nuovo smartphone. Non un dispositivo ordinario, ma uno smartphone 'per il metaverso'.

HTC torna sul mercato con un nuovo smartphone. L’azienda lo ha anticipato con un tweet. Il ritorno sulla scena è una sorpresa, considerando che sembrava che il produttore avesse gettato la spugna definitivamente. L’appuntamento è fissato per il 28 giugno.

HTC avrebbe dovuto presentare un nuovo smartphone in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, ma non se ne fece nulla. Non uno smartphone ordinario, ma un dispositivo incentrato sul metaverso. Non è la prima volta che il produttore decide di puntare su un prodotto di nicchia per attrarre i consumatori. Ve lo ricordate l’HTC Exodus, smartphone con wallet per le criptovalute integrato?

Non ci sono molti dettagli sul nuovo smartphone HTC progettato per il metaverso. Vale però la pena di ricordare che HTC è ancora attiva nel mercato dei visori per la realtà virtuale: l’ultimo modello si chiama HTC Flow, degli occhialoni VR da 569 euro disponibili anche in Italia. E poi c’è Viverse, la piattaforma / metaverso per la realtà virtuale di HTC.

Secondo alcuni rumor, il nuovo smartphone potrebbe essere stato progettato per essere una sorta di companion del visore HTC Flow, che già oggi offre la possibilità di utilizzare gli smartphone come puntatori. Ne sapremo di più tra pochissimo, non resta che aspettare il 28 giugno.