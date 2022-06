Half-Life Alyx: Levitation, trailer di gameplay dal PC Gaming Show

Il PC Gaming Show 2022 si è concluso con un nuovo trailer di gameplay di Half-Life Alyx: Levitation, una mod/espansione del gioco Valve che punta ad aggiungere ben 5 ore di gameplay inedito, con nuovi livelli, nuove ambientazioni ed ulteriori sezioni di storia. Il video, che trovate qui sotto, ci mostra ben sette minuti di gameplay che ci permettono di ammirare le novità apportate al gioco dai due modder.

In uscita all’inizio entro il 2022 la mod sarà disponibile sul Steam Workshop e sarà gratuita per chi possiede Half-Life Alyx, il primo titolo della saga Valve completamente progettato per la realtà virtuale.

Assumi il ruolo di Alyx Vance in Half-Life Alyx: LEVITATION, una campagna personalizzata realizzata in collaborazione con FMPONE, mentre segui le tracce di Maya e Barry, due ribelli che hanno scoperto un sinistro progetto sepolto nelle profondità del Settore X dei Combine,” si legge nella descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx è già disponibile per PC.