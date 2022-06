Elden Ring: patch 1.05 disponibile, ecco tutti i dettagli

Elden Ring si aggiorna con l’arrivo della patch 1.05 per tutte le piattaforme. L’aggiornamento introduce diverse modifiche e numerose correzioni di bug. Stando alle note pubblicate da Bandai Namco, il team ha apportato diverse modifiche per migliorare le performance del gioco.

Migliorata anche la stabilità del multiplayer online per le versioni PS5 e PS4, mentre per quanto riguarda le edizioni Xbox Series X|S sono stati resi più rapidi i tempi di caricamento. Su PC è stato invece migliorato il supporto a mouse e tastiera, sistemando allo stesso tempo un bug che peggiorava la performance dopo aver cambiato tipologia di schermata e risoluzione. Inoltre, è stata aggiunta l’opzione per tornare al desktop direttamente sul menù principale.

Grazie all’aggiornamento inoltre da ora l’acquisto di alcuni globi cinerei presso i Resti delle Leggidita alla Rocca della Tavola Rotonda verrà trasferito anche nelle partite successive. Un’altra modifica apportata riguarda l’aggiunta di effetti sonori ai segni d’invocazione, che vi permetteranno di sapere sempre quando ne verranno aggiunti dei nuovi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.