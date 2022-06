MacBook Air da 15 pollici e MacBook da 12 pollici in arrivo nel 2023?

Stando a quanto riportato da parte del noto insider Mark Gurman, Apple potrebbe avere modo nel corso della prossima primavera, nella parte centrale del 2023 quindi, di lanciare dei nuovi MacBook con dimensioni diverse. Parliamo di Air che dovrebbero offrire schermi da 15 pollici e di device vanilla da soli 12 pollici.

Sembra che per l’Air la compagnia possa optare per lo stesso design da 13,6 pollici con grosse differenze rispetto alle precedenti versioni. Per quel che concerne i 12 pollici, dovremmo avere davanti il modello pronto a far rinascere la serie dopo che il precedente device è stato sospeso dal colosso. Per questi potremmo dover aspettare però la fine del prossimo anno o addirittura il 2024.

Secondo Gurman, entro la fine del 2022 vedremo dei nuovi MacBook Pro invece sfoggiare gli M2 Pro e M2 Max del colosso di Cupertino, con però la data d’uscita che infine potrebbe venire spostata anche in questo caso al prossimo anno, in tal caso potenzialmente pronto a riservare ai fan molti dei portatili della compagnia.

Al momento si tratta in ogni caso di rumor, e servirà ancora infatti attendere degli annunci della compagnia in tal senso, che di sicuro avranno modo di farsi aspettare ancora per molteplici mesi dopo l’evento WWDC22 terminato da poco.