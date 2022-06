Il serpente dell’Essex: dietro le quinte della serie Apple TV+ con Tom Hiddleston

In un dietro le quinte ufficiale, scopriamo come la sceneggiatrice Anna Symon ha riportato per la tv la storia e i personaggi ideati dall’autrice del romanzo Il serpente dell’Essex, Sarah Perry, da cui è stato tratto il serial con protagonista Tom Hiddleston.

Il serpente dell’Essex è un drama inquietante con protagonisti Claire Danes e Tom Hiddleston e la partecipazione di Frank Dillane e Clémence Poésy: la serie di See-Saw Films è disponibile su Apple TV+ ed è composta di sei episodi.

Sinossi della serie:

“Il serpente dell’Essex” segue le vicende della vedova londinese Cora Seaborne (Claire Danes), che si trasferisce nell’Essex per indagare sull’avvistamento di un mitico serpente. Qui stringe un improbabile legame con il vicario del villaggio (Tom Hiddleston). Ma quando accade la tragedia, la gente del posto inizia ad accusarla di aver attratto la strana creatura. Tratto dal romanzo di Sarah Perry.

