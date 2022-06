Gli iPhone costeranno 6.000$ nel 2023, continuando così con l’aumento dei prezzi

Immaginando una continuazione dell'aumento dei prezzi stabile per i prossimi 11 anni, nel 2023 ci troveremo a pagare gli iPhone un totale di 6.000$ circa.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto i prezzi di moltissime materie prime salire, con dispositivi che fra costi aumentati e modelli particolarmente all’avanguardia che hanno modo di spingere sempre un poco più in avanti l’asticella, portando quindi i nuovi flagship a costare sempre di più. Mentre al momento ci troviamo nella fascia alta con telefoni da 1.000$, qualche anno fa prezzi del genere sembravano impensabili, e il marketplace Mozillon ha immaginato il fatto che continuando così pagheremo gli iPhone 6.000$ nel 2032.

Gli iPhone X arrivati nel 2017 sono stati fra i primi ad avvicinarsi così tanto alle 4 cifre, e con il successo riscontrato sono state sempre di più le compagnie ad avvicinarsi alla fascia altissima del mercato, con sempre più utenti che si muniscono di un telefono all’avanguardia per le proprie operazioni. Ecco quindi che si è passati da un aumento degli iPhone di 199$ per la quinta serie ai 1.099$ degli iPhone 13 Pro Max, con un aumento del 452%, e con un trend che continuando in questo modo porterà gli utenti a pagare un iPhone 6.069$ nel 2032.

Altre compagnie si sono mantenute maggiormente, con infatti i device Motorola che nello stesso periodo costerebbero poco più di 3.000 dollari, e con i Samsung che non dovrebbero superare i 2.400$. Ovviamente, si tratta di cifre approssimative che considerano un esatto aumento nel corso di 10 anni circa, il quale è quasi impossibile, considerando che l’evoluzione tecnologica è imprevedibile, e che sarà la direzione dell’economia a portare avanti il mercato, assieme alle richieste degli utenti.

Va infatti detto che, nonostante 1.000$ fossero qualche anno fa impensabili per un telefono, vedere la cifra raddoppiare e triplicare è comunque alquanto preoccupante, e sarà quindi presente con buone probabilità un punto di stallo da non superare, che considerando i prezzi attuali a cui si presentano i flagship potrebbe essere abbastanza vicino.