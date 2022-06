The Old Guard 2: Uma Thurman ed Henry Golding nel cast

Uma Thurman ed Henry Golding sono i due nuovi membri del cast di The Old Guard 2, il sequel del film di Netflix con Charlize Theron.

Il cast di The Old Guard 2 si arricchisce di due importanti nomi: stiamo parlando di Uma Thurman e di Henry Golding. Non sono stati rivelati dettagli sui ruoli che i due interpreti occuperanno nel film, che verrà diretto da Victoria Mahoney.

Il primo The Old Guard è diventato uno dei lungometraggi più popolari tra quelli proposti su Netflix, considerando che ha ottenuto 186 milioni di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni. Il cast del primo film dovrebbe ritornare anche per il sequel. In The Old Guard erano presenti Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor. La storia è tratta da un fumetto di Greg Rucka, che ritornerà come sceneggiatore di The Old Guard 2.

Questa è la sinossi del primo film:

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo di mercenari capitanato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Stranamente i componenti della squadra non possono morire, ma durante una missione questa loro straordinaria capacità diventerà pubblica.

Ora tocca ad Andy e all’ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.