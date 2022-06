Sonic Prime: il teaser della nuova serie animata Netflix del riccio blu SEGA

Sonic incontra Big the Cat e Froggy nella prima teaser clip tratta da Sonic Prime, serie animata prossimamente in arrivo su Netflix.

Sonic the Hedgehog non era così sulla cresta dell’onda dagli anni ’90 e, dopo il successo nei cinema, sta per tornare con una nuova serie animata (la sesta) creata direttamente per Netflix: Sonic Prime. Ecco una prima teaser clip dello show.

🦔💙meet Big the Cat and Froggy🦔💙

SONIC PRIME coming soon to Netflix #GeekedWeek pic.twitter.com/997Gq03S5e — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2022

La serie, che non dovrebbe essere in continuity con altre versioni ma avere comunque non solo riferimenti ma anche collegamenti ancora ben da capire, sarà composta da ventiquattro episodi e presenterà il personaggio come lo conosciamo nei videogiochi, quindi piuttosto sfrontato rispetto a quello che conosciamo al cinema. In questa prima clip notiamo l’incontro con due personaggi storici ma piuttosto di contorno: Big the Cat e Froggy.

Leggi anche: