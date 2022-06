Sleepy Hollow: in lavorazione un reboot per Paramount

Lindsey Beer si occuperà della realizzazione del progetto reboot su Sleepy Hollow, che verrà realizzato per Paramount.

11—Giu—2022 / 8:59 AM

Sembra che la storia di Sleepy Hollow tornerà a comparire sullo schermo con una nuova trasposizione, che verrà realizzata da Lindsey Beer. Ad affiancarla ci saranno Todd Garner e Spencer Walken che faranno anche da produttori. Il progetto fa parte di un accordo che la Beer ha stabilito con Paramount.

Non è stato chiarito se il reboot di Sleepy Hollow sarà una serie televisiva o un film, né sono stati offerti dei dettagli sul tipo di storia che si andrà a raccontare, che, ovviamente, ricalcherà il racconto La leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving.

Lindsey Beer fino ad ora ha lavorato a progetti come la serie TV The Magic Order, ed alle produzioni in lavorazione sulle Tartarughe Ninja e sul sequel di Star Trek. Ricordiamo che su Sleepy Hollow è stata realizzata una trasposizione cinematografica con protagonista Johnny Depp e girata da Tim Burton. Il film è uscito al cinema nel 1999.

Successivamente è stata realizzata anche una serie TV che si è mantenuta dal 2013 al 2017, e che è stata realizzata dalla Fox. Anche la Disney ha lavorato ad una trasposizione del racconto di Irving, realizzando nel 1949 il classico d’animazione Le avventure di Ichabod e Mr. Toad.