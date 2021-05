La serie TV su The Magic Order torna in produzione per Netflix, dopo l'annuncio fatto dallo stesso Mark Millar.

Il primo progetto che ha legato Mark Millar a Netflix torna in produzione: stiamo parlando di The Magic Order. Tutto ciò accade proprio quando arriva sulla piattaforma streaming Jupiter’s Legacy, la serie ispirata ad un altro fumetto di Mark Millar.

L’autore ha creato The Magic Order proprio come serie a fumetti per la piattaforma streaming, con il chiaro intento di portarla successivamente alla produzione di un progetto per lo schermo. Successivamente la pandemia ha stoppato la produzione, che ha ripreso da poco i lavori, così come confermato dallo stesso Millar.

Quest’ultimo giovedì ha scritto un blog spot sui suoi prossimi progetti, tra i quali ci sono American Jesus, Reborn, Huck, ed inoltre ha citato anche The Magic Order, che sarà sviluppato per lo schermo, assieme alla produzione di nuovi fumetti dedicati da Netflix.

Millar ha dichiarato a riguardo: