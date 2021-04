Jupiter’s Legacy: il nuovo poster della serie TV Netflix

Il 7 maggio arriverà in esclusiva su Netflix la prima stagione di Jupiter’s Legacy, serie TV tratta dall’omonima serie a fumetti ideata da Mark Millar e nell’attesa di poter vedere gli episodi il profilo Twitter MillarWorld ha rilasciato un nuovo poster.

Il poster presenta la famiglia Sampson in quello che è un vero e proprio ritratto di famiglia, con Sheldon Sampson seduto al centro, Grace Sampson alla sua destra, Brandon Sampson e Chloe Sampson seduta in terra con in mano il cellulare.

Al momento Netflix ha svelato molto poco riguardo allo show, ma dopo averci mostrato i personaggi in un video, in giornata arriverà finalmente il primo trailer e forse scopriremo se come ha dichiarato Mark Millar la serie è un mix di The Avengers, Il Padrino Parte II e 2001: Odissea nello Spazio.

La storia di Jupiter’s Legacy segue le vicende della nuova generazione di supereroi, che faranno di tutto per dimostrare di essere all’altezza della leggendaria reputazione dei loro genitori. Nel cast troviamo Josh Duhamel nei panni di The Utopian / Sheldon Sampson, Ben Daniels nei panni di Walter Sampson, Leslie Bibb nei panni di Grace Sampson, Elena Kampouris e Andrew Horton sono Chloe e Brandon Sampson, Tyler Mane è Blackstar.