Samsung, con l’ultimo aggiornamento i frigoriferi diventano delle Smart TV

L'ultimo aggiornamento trasforma alcuni dei frigoriferi di Samsung in delle Smart TV, per guardare serie e film comodamente in cucina.

I frigoriferi di Samsung assomigliano sempre di più a delle astronavi: schermi enormi, vani altrettanto giganti e ovviamente l’ormai onnipresente connettività con gli smartphone, per monitorare in tempo reale cosa succede all’interno.

Ma con l’ultima novità Samsung ha superato ogni limite: il servizio TV Plus ora è disponibile anche su alcuni frigoriferi del produttore coreano, quelli della serie Family Hub. Per il momento l’aggiornamento è disponibile esclusivamente in Corea del Sud e negli Stati Uniti – verrà rilasciato a luglio.

Non solo: il nuovo update migliora anche la tecnologia di riconoscimento del cibo. Eh già, perché alcuni dei frigoriferi di nuova generazione di Samsung monitorano in tempo reale il loro contenuto, avvisandoti quando gli alimenti scarseggiano – ed è il caso di fare la spesa -, oppure quando alcuni alimenti sono stati acquistati da troppo tempo, perché ormai si avvicina la loro scadenza. Ma non solo: l’app di Samsung consiglia anche alcune ricette in base a quello che avete in frigo.

La suite SmartThings Home Life, annuncia il produttore, sarà disponibile anche in Italia a partire da questo mese.

Alcuni degli ultimi frigoriferi di Samsung sono dotati di uno schermo da 21,5 pollici, che quindi (perché no?) può tranquillamente essere utilizzato per proiettare video, film e serie TV. Fino ad oggi questo poteva essere fatto attraverso il mirroring dei televisori Samsung, ma grazie all’ultimo update non serve più. L’app TV plus funzionerà a livello nativo.

Lo stesso schermo può essere utilizzato per personalizzare la cucina, ad esempio mostrando opere d’arte o NFT. Inoltre in alcuni paesi il frigorifero è anche in grado di ordinare automaticamente i filtri dell’acqua ogni volta che è necessario – una funzione, questa, disponibile esclusivamente per gli abbonati Amazon Prime statunitensi.