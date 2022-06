Hollow Knight: Silksong sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass per un leaker

Hollow Knight: Silksong sarà disponibile su Xbox Game Pass, secondo lo stesso leaker che ha anticipato l'annuncio di The Last of Us: Part 1.

Hollow Knight: Silksong sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, secondo quanto riferito dal leaker The Snitch, lo stesso che ha anticipato l’annuncio di The Last of Us Part 1 e la sua data d’uscita, nonché l’intera scaletta dello State of Play di Sony.

Come potete osservare dal tweet che trovate qui sotto, The Snitch ha pubblicato un’immagine di Hollow Knight Silksong aggiungendo nella didascalia la frase “Day One” accompagnato da un cerchietto verde, un chiaro riferimento al possibile approdo dell’attesissimo sequel di Hollow Knight su Xbox Game Pass.

Nonostante il leaker abbia già dato dimostrazione di essere estremamente affidabile, vi invitiamo come sempre a prendere con le pinze quanto riportato. Considerando che si è già parlato della possibile presenza di Silksong al Summer Game Fest, è probabile che l’attesissimo sequel di Hollow Knight faccia la sua comparsa invece proprio in occasione dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, magari proprio accompagnato dall’annuncio bomba del suo approdo su Game Pass al day one. Per scoprirlo non ci resta che attendere domani. L’evento di Microsoft avrà inizio alle ore 19:00.