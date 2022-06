Happy Days: Bryce Dallas Howard ammette di non aver visto il telefilm con il padre protagonista

L'attrice e regista Bryce Dallas Howard ha confermato di non aver ancora visto Happy Days, il popolare telefilm con protagonista il padre, Ron Howard.

11—Giu—2022 / 11:37 AM

Nella storia delle serie TV Happy Days rappresenta uno dei punti di riferimento per i telefilm americani, e non solo. Uno dei grandi protagonisti di questo show degli anni Settanta è stato Ron Howard, la cui figlia, Bryce Dallas Howard, ha dichiarato di non averne mai visto neanche una puntata.

Intervistata da The View, Bryce Dallas Howard ha confermato che, a distanza di quasi vent’anni dalla prima volta che ha ammesso di non aver mai visto Happy Days, continua a rimanere all’asciutto del telefilm. L’attrice e regista ha anche dichiarato che, in passato, personaggi come Jey Leno hanno cercato di spingerla a guardare Happy Days.

Jay Leno mi regalò un box- ha detto- aveva sentito questa cosa quando parlai qui a The View, e lui mi diede questo box set con le stagioni di Happy Days. Ed io lo ringraziai molto, ma non l’ho completamente…insomma, non l’ho utilizzato.

In compenso Bryce Dallas Howard ha affermato di aver visto molti episodi del The Andy Griffith Show, altro telefilm con protagonista il padre. Ricordiamo che Happy Days è andato in onda negli Stati Uniti dal 1974 al 1984 su ABC.

L’ultimo film con Bryce Dallas Howard, Jurassic World: Dominion, è attualmente al cinema.