The Boys è stato rinnovato per una quarta stagione su Prime Video, possibili altri spin-off

A pochi giorni dal debutto della terza stagione, arriva la conferma di una quarta per l'idolatrata serie The Boys, che forse avrà anche nuovi spin-off.

Prime Video concede luce verde alla produzione di una quarta stagione di The Boys, la serie tv forse più amata della piattaforma, tornata in auge da nemmeno una settimana grazie alla terza season, più folle che mai.

Non sappiamo ancora quanto dovremo attendere per vedere la quarta stagione dello show tratto dai comics di Garth Ennis and Darick Robertson, ma Vernon Sanders, head of global television presso Amazon Studios, ha grandi progetti in programma:

Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo della stagione tre, sapevamo che lo show sarebbe diventato ancor più sfrontato, cosa notevole se si pensa al folle successo della seconda stagione, nominata agli Emmy. La serie ha una portata incredibile e le visioni nel weekend di apertura lo confermano. (…)

Il lancio della nuova stagione per ora ci ha stremato, quindi per ora ci focalizziamo sulla prossima per fare in modo che tutto sia al livello delle aspettative, e per ora siamo in pista, ma non mi stupirei se sentiste parlare di altro, in futuro.

Difatti, l’universo narrativo dei The Boys non è limitato alla serie principale: lo spin-off animato, Diabolical, è andato bene, ed è in preparazione uno spin-off ambientato in un college per supereroi.

C’è decisamente la possibilità [per una seconda stagione di Diabolical, ndr].(…) Abbiamo decisamente avuto delle discussioni con i produttori a proposito di come potrebbe essere la prossima stagione.

Riguardo all’altro spin-off universitario, invece, afferma che

Siamo gasatissimi, i giornalieri sono ottimi e siamo esaltati all’idea del cast che abbiamo a disposizione. È decisamente The Boys, fa parte dello show, ma penso che sia anche diverso, a modo suo.

Questa la sinossi della stagione 3:

È stato un anno “tranquillo”. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa… quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy.

