Offerte eBay: Xiaomi Mi Pad 5 disponibile a un prezzo imperdibile

La nuova offerta di eBay permette di mettere mano sullo Xiaomi Mi Pad 5 a un prezzo decisamente ridotto, con la possibilità infatti di pagare il dispositivo molto meno e di mettere mano su questo nel giro di poco tempo. La nuova offerta porta infatti il prezzo d’acquisto a soli 329,00€, con ulteriori possibilità per risparmiare ancora di più.

Grazie ad eBay è possibile infatti effettuare il reso a carico del compratore, oltre che acquistare più di un device per poter pagare ognuno ancora meno, con la seguente offerta. È anche presente per 67,00€ l’opzione per acquistare l’assicurazione Allianz Assistance It.

1 tablet – 329,00€

2 tablet – 322,42€

3 tablet – 319,13€

4 tablet o più – 312,55€

Abbiamo a che fare con un dispositivo che si presenta con 6 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione, con all’interno il SoC Snapdragon 860 e uno schermo di qualità che offre 120 Hz di refresh rate per garantire la massima fluidità.

Valutando quindi eventualmente l’acquisto di più device, che si tratti di una propria esigenza o della possibilità di mettersi d’accordo con altri utenti per risparmiare, non vi resta quindi che accedere attraverso il seguente link alla pagina ufficiale del prodotto.

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.