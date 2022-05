Xiaomi Buds 3: cuffie bluetooth 5.2 in sconto su Amazon

La piattaforma di Amazon permette talmente per acquistare a un prezzo scontato con le cuffie Bluetooth Xiaomi Buds 3, le quali risultano disponibili con una riduzione di prezzo del 23% per un tempo limitato, sia per quel che riguarda la colorazione Carbon Black e sia per quella Gloss White. I dispositivi utilizzano la connessione Bluetooth 5.2, e risultano compatibili con la doppia connessione a 2 diversi dispositivi con l’abbinamento istantaneo, il quale permette di attivare le cuffie nel giro di solamente qualche secondo.

Le Xiaomi Buds 3 sono in grado di durare fino a 32 ore in ascolto grazie al comodo box di ricarica compatibile anche con la tecnologia wireless, con gli auricolari che singolarmente presentano una batteria In grado di accompagnare gli utenti alice all’incirca per 7 ore, con diverse feature che vengono proposte. Risulta infatti presente su entrambi gli auricolari un tasto che può essere utilizzato al fine di attivare diversi comandi, il quale si assicura che non possano venire imposti input errati, come potrebbe invece accadere nel caso in cui si utilizza un meccanismo wireless.

Grazie alla compagnia risulta anche presente la tecnologia per la cancellazione attiva del rumore, la quale si presenta con 3 diverse modalità e viene adattata di conseguenza agli ambienti in base le impostazioni che gli utenti scelgono per utilizzare per le cuffie. Il chip dedicato riesce a cancellare rumore fino a un totale di 40db, rendendo quindi anche le chiamate chiare anche nel caso in cui ci si trovi in dei luoghi rumorosi, ovviamente impostando le relative modalità dedicata per ottenere il miglior risultato.

Grazie alla protezione IP55 confermata da Xiaomi il dispositivo è protetto sia dalla polvere che dall’acqua, risultando quindi ottimo anche per l’attività fisica, oltre che per l’ascolto di musica e per la comunicazione in vari contesti.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.