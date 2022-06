Meta avrebbe rinviato i suoi occhiali smart almeno al 2025

Di recente, come abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo che trovate a questo link che Meta ha cancellato in via definitiva i suoi smartwatch, dispositivi che infatti come di recente confermato non vedranno la luce. Ciò non vuol dire che l’ex Facebook non abbia pronti nuovi indossabili per gli utenti, e infatti i lavori per quel che concerne la realtà virtuale continuano a gonfie vele, seppur a quanto pare uno dei prossimi gioiellini abbia subito un grosso rinvio.

Si parla degli occhiali AR del colosso, che stando a quello che sappiamo sarebbero dovuti arrivare nel corso del 2024, ma a quanto pare avrebbero visto un rinvio da parte di Meta, che avrebbe deciso inoltre di non lanciare altri device della serie Portal sul mercato dei consumatori. Il business sarebbe stato infatti spostato esclusivamente alle aziende, con dei risultati che infatti avrebbero suggerito un focus potenzialmente migliore per la compagnia da questo punto di vista.

Parlando poi di Project Nazare, pare che si tratterà di dispositivi in grado di connettersi a un apparecchio dalla forma di un telefono per la potenza di calcolo, sfruttando le potenzialità di Android dopo che il progetto di un OS dedicato è stato accantonato. Pare che in ogni caso questi non verranno resi disponibili per il pubblico, visto che dovrebbe trattarsi di un device pensato principalmente per fini dimostrativi.

C’è da dire che al momento non abbiamo a che fare con informazioni ufficiali, e che in realtà gli occhiali smart di Meta potrebbero giungere sul mercato prima del previsto, sperando ovviamente che i lavori stiano procedendo meglio di quanto sperato e che quindi nuovi dettagli vengano presto rivelati in via ufficiale. È probabile che in ogni caso dovremo attendere svariati mesi prima che i tempi per parlare dei device della compagnia siano finalmente maturi.