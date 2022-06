Ghostbusters: il nuovo film sarà ambientato a New York, il titolo di lavorazione è Firehouse

Dopo Ghostbusters: Legacy è stato annunciato il nuovo lungometraggio sugli acchiappafantasmi, e, secondo ciò che è stato rivelato durante il Ghostbusters Day, il film sarà ambientato a New York ed il suo titolo di lavorazione sarà Firehouse, ovvero la caserma dei pompieri che ha ospitato la sede degli acchiappafantasmi.

Questo è il post con cui è stato annunciato lo sviluppo del film ed il titolo di lavorazione.

“The last time we saw Ecto-1, it was driving back into Manhattan: the home of Ghostbusters. That’s where our story begins. The code name is FIREHOUSE.” –@JasonReitman, @GilKenan #GhostbustersDay pic.twitter.com/P3QRild2Vs

— Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2022