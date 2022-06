Ghostbusters: Legacy – Un fumetto sequel in uscita entro il 2023

Il Ghostbusters Day è servito anche per annunciare un progetto a fumetti che sarà in continuity con la saga cinematografica dei Ghostbusters, e che farà da sequel di Ghostbusters: Legacy. L’annuncio è stato fatto attraverso il profilo Twitter dei Ghostbusters, con un tweet in cui è stata chiamata in causa la Dark Horse Comics, che sarà la casa editrice che si occuperà di realizzare il fumetto.

Il Ghostbusters di Dark Horse Comics sarà una serie limitata, canonica rispetto alla saga cinematografica iniziata nel 1984. Ecco il post in cui è stato fatto l’annuncio.

Part of the growing #Ghostbusters story that began in 1984, an in-canon limited edition series with @DarkHorseComics will be coming out at the end of next year. #GhostbustersDay pic.twitter.com/vwYMfLxJoY

— Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2022