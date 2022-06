Ghostbusters: in lavorazione anche un film d’animazione

Dopo l’annuncio di una serie animata sui Ghostbusters è stato rivelato durante il Ghostbusters Day che sarà realizzato anche un film d’animazione sugli acchiappafantasmi. Ad occuparsi del progetto sarà Sony Pictures Animation, che ha già lavorato a progetti di successo come Spider-Man: Un Nuovo Universo e I Mitchell contro le Macchine.

Al centro del film d’animazione dei Ghostbusters sembra ci saranno dei nuovi personaggi, diversi dagli acchiappafantasmi visti nei lungometraggi cult di Ivan Reitman. A realizzare il nuovo progetto saranno Jennifer Kluska (Hotel Transylvania 4: Transformania) e Chris Prynoski (Titmouse co-founder, Nerdland, Metalocalypse), con una sceneggiatura ad opera di Brenda Hsueh (Mr. Corman, Disjointed).

Parlando di questo film d’animazione Jason Reitman ha dichiarato:

Questo è un progetto che appassionava tanto mio padre, ed è facile capire il perché. Il mondo dell’ignoto può essere esplorato al meglio attraverso le risorse illimitate dell’animazione.

Ricordiamo che fino ad ora sono state realizzate due serie animate sui Ghostbusters. The Real Ghostbusters è andato in onda per 140 episodi dal 1986 al 1991, continuando le avventure dei personaggi protagonisti del film originale. A questo progetto è seguito Extreme Ghostbusters, che è andato in onda per 40 episodi, e che però aveva come protagonisti un nuovo gruppo di acchiappafantasmi guidati da Egon Spengler.