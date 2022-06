Final Fantasy VII: annunciata la diretta per il 25°anniversario

Square Enix ha annunciato la diretta per il 25° anniversario di Final Fantasy 7. L’evento digitale verrà trasmesso nella notte tra il 16 e il 17 giugno. La notizia arriva da un tweet pubblicato dall’account Twitter di Final Fantasy 7 Remake, che annuncia che l’evento durerà all’incirca 10 minuti.

Join us next week for around 10 minutes to celebrate 25 years of @FinalFantasy VII: https://t.co/y074ldZMhg

Co-stream the broadcast and share your reactions with #FFVII25th. Please be excited. pic.twitter.com/DskOd2CxQj

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) June 10, 2022