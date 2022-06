Elon Musk: “presto sveleremo la terza parte del Tesla Master Plan”

Elon Musk ha annunciato l’imminente uscita del nuovo Tesla Master Plan. La terza parte, dopo che la casa automobilistica ha già raggiunto pressoché tutti gli obiettivi che si era data nei due Master Plan precedenti. L’imprenditore avrebbe già rivelato i dettagli della nuova roadmap ad alcuni dei dipendenti di Tesla.

Ma cosa è un Master Plan? È una roadmap che include le pietre miliari che la casa automobilistica intende raggiungere nell’arco di dieci anni. Il primo Tesla Maser Plan partiva così: “costruire una macchina elettrica sportiva e utilizzare quei soldi per finanziare la produzione di un’auto più economica”. L’obiettivo è ampiamente stato raggiunto.

Nel secondo Master Plan Tesla aggiungeva il lancio sul mercato dei suoi pannelli solari con piano d’accumulo, oltre che l’espansione della line-up su tutti i segmenti del mercato automotive principale. Ci siamo quasi.

Il Tesla Master Plan Part 3 questa volta riguarderà i settore dell’energia e dei trasporti. «Modificheremo l’intera scala dell’infrastruttura energetica e dei trasporti sulla Terra», ha detto. Una frase che se pronunciata da chiunque altro susciterebbe forte ilarità, ma, dopotutto, Elon Musk è la stessa persona che ha fondato SpaceX, la prima azienda privata ad aver mandato un razzo in orbita. Non resta che aspettare la pubblicazione del Master Plan per conoscere finalmente cosa ha in mente.