Bruce Campbell scriverà un fumetto per DC Comics su Sgt. Rock ed un gruppo di nazisti zombi

Bruce Campbell, il popolare interprete de La Casa, ha scritto una miniserie per DC Comics intitolata Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead, in uscita a settembre.

DC Comics ha annunciato che il popolare interprete Bruce Campbell lavorerà ad una miniserie a fumetti intitolata DC Horror Presents: Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead. Si tratta di un fumetto che vedrà impegnato ai disegni Eduardo Risso.

Queste sono le cover del primo albo del fumetto DC Comics a cui lavorerà Bruce Campbell.

La storia è ambientata nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale. A Berlino troviamo Adolf Hitler che, assieme ad un gruppo di scienziati diabolici, ha creato un esercito di morti viventi, molto più forti rispetto a come lo fossero in vita. In tutto ciò Sgt. Rock assieme alla Easy Company dovranno impegnarsi a combattere il battaglione di zombi nazisti.

La miniserie si pone l’obiettivo di riattualizzare la storia del personaggio di Sgt. Rock, creato negli anni Cinqunata da Robert Kanigher e Joe Kubert, comparso per la prima volta ne 1959 in Our Army at War #83. Il primo numero di DC Horror Presents: Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead verrà pubblicato negli Stati Uniti il 27 settembre.

La cover principale del primo numero è stata realizzata da Gary Frank (Supergirl), mentre la variant è di Frank Quitely (The Authority). Le altre variant sono state realizzate da Francesco Francavilla (Batman: Black Mirror), Charlie Adlard (The Walking Dead), Chris Mooneyham (Joker Presents: A Puzzlebox) e Pia Guerra (Y: The Last Man).