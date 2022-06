The Last of Us: prima foto ufficiale di Pedro Pascal e Bella Ramsey nel serial HBO

Durante la Summer Game Fest è stata svelata la prima immagine ufficiale di Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie in The Last of Us di HBO.

La realizzazione della serie tv tratta da The Last of Us è stata immersa nel mistero, con praticamente una sola immagine ufficiale ad oggi rilasciata, che vedeva i protagonisti di spalle, come in uno screenshot dal videogioco. Arriva solo ora, mesi dopo, la prima immagine ufficiale in cui possiamo vedere in volto Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie.

Non si tratta della prima immagine in assoluto che vediamo dei due personaggi in live action, dato che dal set sono trapelate, nel corso del tempo, alcune foto collaterali, ma quella presentata da Neil Druckmann (director del gioco e supervisore del serial, nonché regista di un episodio) in chiusura della prima serata della Summer Game Fest è effettivamente una immagine in grado di restituirci il feeling dei personaggi in questa nuova interpretazione.

Sul palco dell’evento erano presenti anche Troy Baker e Ashley Johnson, che hanno dato corpo e voce ai due protagonisti nei due giochi della saga: Druckmann ha svelato che i due hanno anche una parte nel serial, e non si tratta di un cameo ma di un ruolo vero e proprio, ancora non svelato.

La serie secondo alcuni report sarà ad alto budget e arriverà sugli schermi il prossimo anno; racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

