The Callisto Protocol: nuovo video di gameplay dal Summer Game Fest

The Callisto Protocol è tornato a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest con un nuovo video di gameplay.

Come promesso, The Callisto Protocol è tornato a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest di questa sera con un nuovo video di gameplay. Il filmato, che trovate qui sotto, svela nuovi nemici ed il funzionamento della già citata arma gravitazionale GRP. Come possiamo vedere, Jacob potrà sfruttarla per attirare a sè i nemici e scaraventarli contro le minacce ambientali nelle vicinanze, adottando diverse soluzioni in combattmento. Inoltre, le sequenze mostrate tornano a sottolineare le evidenti analogie ludiche e stilistiche con la serie Dead Space.

Ambientato nel 2320 su Callisto, la luna morta di Giove, The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee, un detenuto della prigione Black Iron che dovrà lottare per la sua vita quando una misteriosa minaccia biologica getterà il satellite nel caos. Le guardie della prigione e gli altri detenuti stanno mutando in orribili mostri chiamati Biofagi. Jacob dovrà annientarli per sopravvivere e scoprire gli oscuri segreti della United Jupiter Company.

Per quanto concerne invece il combat system, Striking Distance Studios sottolinea di aver ideato un sistema di combattimento strategico che costringe il giocatore a uno scontro ravvicinato con le orribili creature che si troverà ad affrontare.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile su a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.