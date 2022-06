Rebel Moon: Anthony Hopkins nel cast del film di Zack Snyder, sarà la voce di un robot senziente

Anthony Hopkins entra nel cast di Rebel Moon, il nuovo film di Zack Snyder, in cui farà la voce di un robot senziente.

09—Giu—2022 / 9:35 AM

Dopo che Zack Snyder ha mostrato un primo sguardo ad uno dei personaggi di Rebel Moon, è stato annunciato l’ingresso nel cast di Anthony Hopkins. L’interprete non dovrebbe però essere presente fisicamente davanti alla telecamera, considerando che è stato annunciato come voce originale del robot senziente da battaglia JC1435.

Così, dopo aver lavorato con un regista action divenuto celebre negli ultimi trent’anni come Michael Bay, Anthony Hopkins si presta a collaborare con un altro popolare filmmaker di blockbuster degli ultimi vent’anni come Zack Snyder. Parlando di fantascienza, ricordiamo anche che Anthony Hopkins ha lavorato negli ultimi anni alla serie TV Westworld.

Il cast del film Netflix vede presenti anche Ray Fisher, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou e Doona Bae. Questi interpreti si uniscono a Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Jena Malone (The Neon Demon), Staz Nair (Supergirl) e Sky Yang (Halo) che sono stati già annunciati per la produzione.

Secondo Zack Snyder il nuovo progetto sarà come Man of Steel nelle scene ambientate su Krypton però “pompate con gli steroidi più potenti possibili”. Una frase che sta a rappresentare come Rebel Moon sarà un film di fantascienza carico di tutta la potenza visiva di Zack Snyder, capace spesso di andare anche sopra le righe.